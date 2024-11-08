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Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 135 Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 135 düzensiz göçmen yakalandı, 15 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 19:36
Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 135 Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığına Karşı Operasyon

Çanakkale'de, 26 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda toplam 135 düzensiz göçmen yakalandı.

Organizatörler Hakkında Yakalama

Düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla 15 zanlı da gözaltına alındı. Söz konusu operasyonlar, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen 10 operasyon neticesinde, çeşitli ülkelere ait toplam 135 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan kişilerin 11'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmenlerin Durumu

Operasyon kapsamında yakalanan düzensiz göçmenler arasında çocuklar da yer alıyor. İşlemlerinin ardından bu kişiler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 135 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt...

Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 135 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla 15 zanlı yakalandı.

Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 135 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt...

Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 135 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla 15 zanlı yakalandı.

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