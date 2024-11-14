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Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 30 Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Çanakkale'de 30 düzensiz göçmen ve onları yurt dışına kaçırmaya çalışan 2 insan kaçakçısı yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:27
Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 30 Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Çanakkale'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Operasyon

Çanakkale'de, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçışını organize eden 2 insan kaçakçısı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ve Çanakkale-İzmir kara yolunda, düzensiz göçmenlerin kaçışını engellemek amacıyla iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Neler Oldu?

Gerçekleştirilen operasyonlarda, Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışını organize ettiği öne sürülen zanlılar A.A. ve K.M.B. yakalandı. Operasyonda kullanılan 2 araçta göçmenlerin bulunduğu tespit edildi.

Zanlılar Hakkında Alınan Kararlar

Zanlılardan A.A., işlemlerinin ardından kendisini hakimlik önüne çıkarıldı ve tutuklandı. Diğer zanlı K.M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. Bu operasyon, düzensiz göçmenlerin yeniden yurt dışına kaçmasını engellemeyi amaçlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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