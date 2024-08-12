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Çanakkale'de Eğitim Uçağı Tarlaya Acil İniş Yaptı

Çanakkale'de eğitim uçağı motor arızası nedeniyle tarlaya acil iniş yaptı. İki pilotun sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 18:40
Çanakkale'de Eğitim Uçağı Tarlaya Acil İniş Yaptı

Çanakkale'de Eğitim Uçağı Acil İniş Yaptı

Çanakkale'de bir eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle tarlaya acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olay, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan havalanan özel bir firma ait iki kişilik eğitim uçağında meydana geldi.

Uçakta Bulunan Pilotların Durumu İyi

Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarla üzerine iniş yaptı. Olayın ardından bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçakta öğretmen pilot Faruk Türkmen ile öğrenci pilot Burak Genç'in bulunduğunu belirtti. Vali Toraman, "Sağlık durumları iyi. Uçakta büyük bir hasar yok. İlgili ekiplerimiz olay yerinde incelemelerde bulunuyor." dedi.

Uçağın Geleceği

Uçağın motor arızasının ardından; kontroller tamamlandıktan sonra, özel firmanın yetkilileri tarafından bu bölgeden kaldırılacağı bildirildi.

Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı. Uçakta acil iniş sırasında öğretmen pilot Faruk...

Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı. Uçakta acil iniş sırasında öğretmen pilot Faruk Türkmen ile öğrenci pilot Burak Genç'in bulunduğu öğrenildi. Uçağın, kontrollerin tamamlanmasının ardından şirket yetkililerince götürüleceği bildirildi.

Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı. Uçakta acil iniş sırasında öğretmen pilot Faruk...

Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı. Uçakta acil iniş sırasında öğretmen pilot Faruk Türkmen ile öğrenci pilot Burak Genç'in bulunduğu öğrenildi. Uçağın, kontrollerin tamamlanmasının ardından şirket yetkililerince götürüleceği bildirildi.

Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı. Uçakta acil iniş sırasında öğretmen pilot Faruk...

Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı. Uçakta acil iniş sırasında öğretmen pilot Faruk Türkmen ile öğrenci pilot Burak Genç'in bulunduğu öğrenildi. Uçağın, kontrollerin tamamlanmasının ardından şirket yetkililerince götürüleceği bildirildi.

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