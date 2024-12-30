Çanakkale'de Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen korkunç bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza, Yenice-Çan yolunda gerçekleşti.

Olay, Erol Kaymak (56) idaresindeki 17 GC 978 plakalı otomobilin, karşı yönden gelen Yılmaz Güney yönetimindeki 53 ABK 036 plakalı hafif ticari araç ile çarpışması sonucu yaşandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Kaymak'ın (55) hayatını kaybettiğini bildirdi. Kazada yaralanan Erol Kaymak ile hafif ticari araçtaki bir kişi, tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldı. Erol Kaymak, Çan Devlet Hastanesine, diğer yaralı ise Yenice Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazanın ardından, olayla ilgili inceleme başlatıldı ve güvenlik birimleri tarafından soruşturma sürdürülüyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.