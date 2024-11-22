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Çanakkale'de Feribot Seferlerinde Fırtına Nedeniyle İptaller Yaşanıyor

Çanakkale'deki fırtına sebebiyle yarın Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 16:02
Çanakkale'de Feribot Seferlerinde Fırtına Nedeniyle İptaller Yaşanıyor

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki seferlerin bazıları iptal edildi.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İptaller Geyikli-Bozcaada hattında da yaşandı. Geyikli'den 08.00, 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan ise 07.00, 10.00 ve 14.00 saatlerindeki seferlerin iptal olduğu bildirildi.

Gün boyunca, Bozcaada'dan 18.00 ve 22.00, Geyikli'den ise 19.00 ve 23.00 seferleri ile hizmet verilmeye devam edilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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