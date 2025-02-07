Çanakkale'de Feribot Seferlerinin İptali: Hava Şartları Etkili

Çanakkale'de, Ege Denizi'nin kuzeyinde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle, Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda bugün planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

GESTAŞ AŞ'den yapılan resmi açıklamaya göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 18.00 ve 22.00'de yapılacak seferlerin gerçekleştirileceği bildirildi. Bununla birlikte, Gökçeada'dan saat 13.00 ve Kabatepe'den 15.00 seferlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Yolcuların, seyahat planlarını yaparken bu iptalleri göz önünde bulundurmaları önemle tavsiye edilmektedir.