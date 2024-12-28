Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına, Çanakkale'de yarın planlanan bazı feribot seferlerini iptal ettirdi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklama ile yolcular bilgilendirildi.

İptal Edilen Seferler

Açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 18.00, Kabatepe'den ise 15.00 ve 20.00 saatlerindeki seferler haricindeki tüm seferler iptal edilmiştir. Ayrıca, Geyikli-Bozcada Hattı'nda da Bozcaada'dan saat 07.00'deki, Geyikli'den ise 08.00'deki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Diğer seferlerin ise belirtilen saatlerde yapılması planlanıyor. Yolcuların, sefer saatlerini kontrol etmeleri ve seyahat planlarını buna göre düzenlemeleri önemle tavsiye edildi.