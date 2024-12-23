Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'de Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına, feribot seferlerini aksattı. Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılacak bazı seferler iptal edildi.

GESTAŞ A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları yüzünden gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Ayrıca, Kabatepe-Gökçeada hattında da Gökçeada'dan saat 17.00 ve Kabatepe'den saat 19.00 seferlerinin iptal edildiği ifade edildi.

Buna karşılık, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferler tarifeye göre devam ederken, Lapseki-Gelibolu hattındaki seferler ise saatsiz olarak sürdürülmektedir.