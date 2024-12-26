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Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'de yarın fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 16:40
Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'de Olumsuz Hava Şartları Feribot Seferlerini Etkiledi

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda tüm feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Bozcaada ve Geyikli Seferleri

Geyikli-Bozcada Hattı'nda ise iptal edilen seferler şu şekilde duyuruldu: Bozcaada'dan 07.00 ve 10.00 saatlerinde, Geyikli'den ise 08.00 ve 11.00 saatlerinde planlanan seferler yapılamayacak. Ancak Bozcaada'dan 14.00 ve 18.00, Geyikli'den ise 15.00, 16.15 ve 19.00 saatlerindeki seferlerin gerçekleştirilebileceği bildirildi.

Yolcuların, seyahat planlarını bu bilgileri göz önünde bulundurarak yapmaları tavsiye edildi.

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