Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'de kabatepe-Gökçeada hattında bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:51
Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'de, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi. Bu durumu GESTAŞ AŞ, resmi açıklaması ile duyurdu.

Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda İptaller

Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda fırtına nedeniyle, Gökçeada'dan yarın 07.00 ve 13.00 seferleri iptal edildi. Ayrıca, Kabatepe'den 09.00, 15.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan 11.00 ve 17.00 seferlerinin gerçekleşeceği bildirildi.

Ulaşımda Olası Etkiler

Fırtınanın etkileri nedeniyle yolcuların sefer saatlerini gözden geçirmesi ve olumsuz hava şartlarına karşı hazırlıklı olması öneriliyor.

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