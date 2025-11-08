Çanakkale'de Gıda Denetimi: İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Sıkı Kontroller

Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, üretimden tüketime kadar hijyen, izlenebilirlik ve mevzuata uygunluk denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler üretimden tüketime kadar devam ediyor

Çanakkale’de vatandaşların mevzuata uygun sağlıklı gıda tüketebilmesi için İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince denetimler aralıksız sürüyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlileri, il genelinde yürüttükleri denetimlerde üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda titizlikle inceleme yapıyor.

Ekipler, sofralara ulaşan her bir gıdanın hijyen, izlenebilirlik ve mevzuata uygunluk açısından güvenle tüketilebilir olmasını sağlamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Denetimler çerçevesinde özellikle ürünlerin saklama şartları, etiket bilgileri ve son kullanma tarihleri, işletme hijyeni gibi kriterler dikkatle kontrol ediliyor.

Uygulanan kontrollerle tüketicilerin güvenli ve mevzuata uygun gıdaya erişiminin sağlanması hedefleniyor.

