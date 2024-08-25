Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonu, güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmaları sonucunda önemli bir başarıya imza attı.

Olayın Gelişimi

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı, Ayvacık açıklarında bir lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Hemen harekete geçen ekipler, bölgeye intikal ederek hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurdu.

Şüphelilerin Yakalanması

Bot içinde bulunan 19 düzensiz göçmen ile birlikte, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen B.K. da yakalandı. Gözaltına alınan B.K'nın ifadesi ve yapılan soruşturmalar neticesinde, S.B, A.U.Ç, U.K.K. ve İ.F.S. adlı diğer şüpheliler de yakalandı.

Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Yapılan üst araması sonucunda U.K.K.'nin üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Bu durum operasyonun daha da ciddiyet kazanmasına neden oldu.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan U.K.K, A.U.Ç ve B.K. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.