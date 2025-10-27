Çanakkale'de Gök Gürültülü Sağanak ve Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çanakkale'de öğle saatlerinde başlayan lodos, akşama doğru kuvvetli gök gürültülü sağanağa dönüştü; Lapseki ve Gelibolu'da su birikintileri sorun yarattı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 19:01
Çanakkale'de öğle saatlerinde başlayan lodos fırtınası, akşam saatlerine doğru yerini gök gürültülü kuvvetli yağışa bırakarak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçelerdeki etkiler

Lapseki ilçesinde yoğun yağış nedeniyle oluşan su birikintileri, sürücülerin trafikte ilerlemesini güçleştirdi. Bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı, dışarıda bulunanlar kaldırımların kenarında güçlükle yürüdü.

Gelibolu ilçesinde ise sanayi sitesi ile Alaeddin Mahallesi'nde kuvvetli sağanak sonucu su birikintileri oluştu.

Çanakkale'de gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlara itfaiye destek verdi.

