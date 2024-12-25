Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferleri İptal Edildi

Fırtına Nedeniyler Feribot Seferleri İptal

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına, yurt genelinde deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarın seferler iptal edildi.

GESTAŞ AŞ Duyurdu

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında seferleri düzenleyen GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamada, yarın için programlanan seferlerin iptali açıklandı. Kabatepe'den Gökçeada'ya yapılacak olan seferler şu saatlerde iptal edildi: 07.00, 11.00 ve 17.00. Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 09.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Aynı şekilde, Geyikli-Bozcaada hattındaki seferler de olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi. Bozcaada'dan Geyikli'ye yapılması planlanan seferler; 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 saatlerinde iptal olurken, Geyikli'den Bozcaada'ya olan seferler ise 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerinde yapılamayacak.

Yolcuların, iptallerle ilgili olarak alternatif ulaşım planları yapmaları ve hava durumunu takip etmeleri önerilmektedir.