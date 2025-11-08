Çanakkale'de Gökkuşağı Parkı'nda Kediye Olta Kancası Takıldı

Biga Gökkuşağı Parkı'nda balık artıklarını yerken ağzına ve bacağına olta kancası takılan kedi, Tuana ve Duygu Kural Aykut tarafından veterinere götürülüp tedavi edildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:27
Biga Hamdibey Mahallesi'nde duyarlı vatandaşların müdahalesi sonucu kedi kurtarıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesi Hamdibey mahallesi Gökkuşağı Parkı içinde park kenarına bırakılan balık artıklarını yemek isteyen kedilerden birinin ağzına ve bacağına olta kancası takıldı.

Kedi, parkta oturan Tuana Aykut'ın yanına giderek adeta yardım istedi. Tuana Aykut durumu fark edince annesi Duygu Kural Aykut'u aradı ve kediyi birlikte veteriner kliniğine götürdüler. Veterinerde yapılan müdahale sonrası kedi sağlığına kavuştu.

Konuya ilişkin konuşan anne Duygu Kural Aykut şöyle dedi:

"Kızım parkta otururken yanlarına bir kedi geliyor. Kedinin ağzından sarkan ipi fark ediyorlar. Sonra yakalayıp ağzını açıp bakmışlar. Diline batan kancayı görmüşler. Onun üzerine beni arayarak durumu anlattı. Hemen veterinere götürelim dedim. O sırada kedi uzaklaşmaya başlarken kızım arkasından gidiyor. Kedi resmen neden böyle olduğunu gösterir gibi o atık yiyeceklerin olduğu yere gidiyor kedi. Orda o balık kafalarından kancaların battığını anlıyoruz. Sonra hemen veteriner Pınar hanımı aradık veterineri kapatmasına rağmen koşa koşa gelerek açtı kliniği. Kedinin her yerini kontrol etti. Aynı zamanda bacağının üzerine de bir kanca battığını fark etti. Sonrasında kancaları çıkardı, antibiyotik iğnelerini ve gelmişken aşılarını da yaptı. Bize o şekilde teslim etti"

Veteriner Pınar hanım, kancaları çıkardıktan sonra gerekli antibiyotik ve aşı uygulamalarını yaparak kediyi teslim etti. Olay, parkta bırakılan balık artıklarının hayvanlar için oluşturduğu tehlikeye dikkati çekti.

