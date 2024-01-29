Çanakkale'de hava muhalefeti nedeni ile feribot seferleri aksadı
Çanakkale'de etkili olan fırtına, Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak feribot seferlerini iptal ettirdi. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, yarınki arabalı vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
Çanakkale'de fırtına sebebiyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın feribot seferleri yapılamayacak. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Çanakkale Boğazı ve adalar arasındaki ulaşımı sağladığını belirtti. Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Boğaz'da Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferler tarifeye göre, Lapseki-Gelibolu hattında ise saat belirtilmeden sürüyor. Geyikli-Bozcaada hattında bugün hava koşulları nedeniyle Bozcaada'dan saat 18.00 yerine 17.00'de, Geyikli'den saat 19.00 yerine 18.00'de sefer yapılacak.
Bu hatta planlanan diğer seferler zamanında gerçekleşecek. Kabatepe-Gökçeada hattında ise gün boyunca hava durumundan dolayı Gökçeada'dan saat 15.00'te, Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00'de sefer olacak.