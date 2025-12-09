Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 7 Şüpheli Tutuklandı
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il ve ilçelerde asayişi sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği huzur uygulamalarını aralıksız sürdürdü. 1-8 Aralık tarihleri arasında düzenlenen uygulamalarda önemli sonuçlar elde edildi.
Uygulama sonuçları
Denetimler kapsamında 8 bin 411 şahıs ve 2 bin 448 araç sorgulandı. Farklı suçlardan araması bulunan 22 şahıs yakalandı, 463 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.
Toplam 51 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, mahkemece 7 şüpheli tutuklandı. Kamu huzurunu bozacak davranışlarda bulunan 22 şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı.
Ele geçirilenler
Denetimler sırasında ele geçirilenler arasında 480 gram narkotik madde, 101 adet narkotik içerikli hap, bir av tüfeği ile 4 adet fişek yer aldı.
Emniyet yetkilileri, huzur uygulamalarının kararlılıkla süreceğini ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
