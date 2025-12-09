Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 7 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de 1-8 Aralık tarihlerinde yapılan huzur uygulamalarında 7 şüpheli tutuklandı; binlerce kişi ve araç sorgulandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.