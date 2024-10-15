Çanakkale'de İHA ve Dron Destekli Narkotik Operasyonu

Çanakkale'de Narkotik Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Çanakkale'de, insansız hava aracı (İHA) ve dron destekli bir narkotik operasyonu düzenlendi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma sonucunda, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şubesi ekipleri iş birliği içerisinde hareket etti.

Operasyona Geniş Kapsamlı Katılım

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düzenlenen operasyona yaklaşık 200 personel katıldı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ve Çanakkale Gümrük Müdürlüğü görevlilerinin de destek verdiği bu büyük operasyon, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından yönetildi.

Uyuşturucu Maddelere El Konuldu

Operasyon sırasında, narkotik köpekleri de kullanılarak, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam etmektedir. Bu operasyonda elde edilen başarı, narkotik suçlarla mücadelede kararlılığın bir göstergesidir.

Çanakkale'de, insansız hava aracı (İHA) ve dron destekli, yaklaşık 200 personelin katılımı ve narkotik köpeklerinin de kullanımıyla narkotik operasyonu düzenlendi.

Çanakkale'de, insansız hava aracı (İHA) ve dron destekli, yaklaşık 200 personelin katılımı ve narkotik köpeklerinin de kullanımıyla narkotik operasyonu düzenlendi.

Çanakkale'de, insansız hava aracı (İHA) ve dron destekli, yaklaşık 200 personelin katılımı ve narkotik köpeklerinin de kullanımıyla narkotik operasyonu düzenlendi.

Çanakkale'de, insansız hava aracı (İHA) ve dron destekli, yaklaşık 200 personelin katılımı ve narkotik köpeklerinin de kullanımıyla narkotik operasyonu düzenlendi.

Çanakkale'de, insansız hava aracı (İHA) ve dron destekli, yaklaşık 200 personelin katılımı ve narkotik köpeklerinin de kullanımıyla narkotik operasyonu düzenlendi.