Çanakkale'de İlaçlama Makinesine Kaptırılan Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Korkunç Kaza: Paltosunu Makineye Kaptıran Mehmet Fırlak Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Mehmet Fırlak adlı bir kişi, tarlasını ilaçlarken paltosunu ilaçlama makinesine kaptırarak hayatını kaybetti. Olay, Karayokuş mevkisinde meydana geldi.

Fırlak, çalıştığı çiftliğe ait tarlada ekinleri ilaçlamaya başladı. Bir süre sonra durduğu traktöre takılı olan ilaçlama makinesine paltosunun sıkıştığını fark edemedi. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay hemen yetkililere bildirildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Fırlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan incelemelerin ardından Fırlak'ın cesedi, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bu kaza, tarım sektöründe güvenli çalışma şartlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.