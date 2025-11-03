Çanakkale'de İlk Şehitler Anıtı'nda 3 Kasım 1914 Şehitleri Anıldı

3 Kasım 1914'te Çanakkale Boğazı'nda şehit olan 5 subay ve 81 er, Seddülbahir'deki İlk Şehitler Anıtı'nda törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 16:44
Çanakkale'de İlk Şehitler Anıtı'nda 3 Kasım 1914 Şehitleri Anıldı

3 Kasım 1914 Şehitleri Seddülbahir'de Anıldı

Çanakkale Deniz Savaşı'ndan önce, 3 Kasım 1914'te Çanakkale Boğazı girişine gelen İngiliz ve Fransız gemilerinin ateşi sonucu şehit olan 5 subay ve 81 er, Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Kalesi girişindeki İlk Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Törenin Ayrıntıları

Tören, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi ve anıta karanfil bırakıldı.

Etkinlik, 18 Mart 1915'teki Deniz Savaşı'ndan 4,5 ay önce yaşanan bu ilk çatışmada yaşamını yitiren askerlerin anısına düzenlendi.

Başkan Kaşdemir'in Mesajı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, törende yaptığı konuşmada, 111 yıl önce Çanakkale'yi geçilmez kılmak için Anadolu'nun değişik köşelerinden gelen vatan evlatlarının bu topraklarda toprağa düştüğünü belirtti. Kaşdemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"O kahramanların buradaki selvi ağacının kenarında ebedi uykularına yattığını... O büyük kahramanlar her türlü anma törenini, her türlü övgüyü, her türlü güzel sözü hak ediyorlar. Biz onlar için ne yapsak, hangi çalışmayı yapsak, hangi töreni icra etsek onların haklarını ödeyemeyiz. Onlara olan borçlarımızı ödeyemeyiz. Ama burada onları çok sevdiğimizi, onları unutmadığımızı ve unutmayacağımızı göstermek adına hep beraber işimizi, gücümüzü, evimizi, ailemizi bırakıp buraya geldik. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o büyük insanlar asla unutulmayacaklar."

Katılımcılar

Törene Çanakkale Vali Yardımcısı Aydın Abak, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Laura Wauchope, yabancı ülke temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Çanakkale'nin savunma tarihinin ilk şehitlerini anma ve gelecek nesillere hatırlatma amacıyla düzenlenen geleneksel etkinlikler zincirinin önemli bir parçası olarak gerçekleşti.

Çanakkale Deniz Savaşı'ndan önce 3 Kasım 1914'te Çanakkale Boğazı girişine gelen İngiliz ve...

Çanakkale Deniz Savaşı'ndan önce 3 Kasım 1914'te Çanakkale Boğazı girişine gelen İngiliz ve Fransız gemilerinden açılan ateş sonucu şehit olan 5 subay ve 81 er, törenle anıldı.

Çanakkale Deniz Savaşı'ndan önce 3 Kasım 1914'te Çanakkale Boğazı girişine gelen İngiliz ve...

İLGİLİ HABERLER

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nezir Derneği'nden Ekimde Filistin, Afrika ve Yurt İçine Kapsamlı Yardım
2
Sadakataşı ve İHA Avusturya, Lübnan'da Filistinli Mültecilere Yardım Başlattı
3
Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun: Okul Çevresi Güvenliğinde Yeni Tedbirler
4
Kartalkaya otel yangını: Avukat Yüksel Gültekin'ten bakanlık yetkililerinin tutuklanması talebi
5
Samsun Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı
6
AK Parti'den Bodrum açıklaması: CHP'li meclis üyesinin tutuklanması ve 'rüşvet' iddiaları
7
Van Kalesi'nde Kayalıkta Düşen 40 Yaşındaki Kişi Ekiplerce Kurtarıldı

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor