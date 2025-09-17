Çanakkale'de İşçi Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde işçi servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; sürücü itfaiye tarafından çıkarıldı, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 11:40
Çanakkale'de İşçi Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Çanakkale'de İşçi Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Bayramiç'te kaza

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Bayramiç'ten Ezine yönüne giden Halil Behçet Erdal yönetimindeki 17 TE 912 plakalı kamyonet ile Ayvacık'tan Bayramiç'e tarım işçisi getiren Mehmet Kaygın idaresindeki 17 AAY 690 plakalı minibüs ilçe girişinde çarpıştı.

Kazanın ardından kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif yaralanan 4 tarım işçisi ise 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Polis Merkezi Saldırısı: 16 Yaşındaki Saldırgan ve 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Ömer Çelik: Menderes, Zorlu ve Polatkan 64. Yılında Rahmetle Anıldı
3
İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri
4
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Gözaltında
5
İsrail Gazze'de Psikolojik Savaşla Filistinlileri Yerinden Etmeye Çalışıyor
6
Türk İş Dünyası Bişkek’te 5 Milyar Dolarlık Türkiye-Kırgızistan Ticaret Hedefine Odaklandı
7
Ağustos'ta Trafiğe 215.130 Araç Kaydedildi, Toplam 32,8 Milyonu Aştı

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu