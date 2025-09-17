Çanakkale'de İşçi Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı
Bayramiç'te kaza
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Bayramiç'ten Ezine yönüne giden Halil Behçet Erdal yönetimindeki 17 TE 912 plakalı kamyonet ile Ayvacık'tan Bayramiç'e tarım işçisi getiren Mehmet Kaygın idaresindeki 17 AAY 690 plakalı minibüs ilçe girişinde çarpıştı.
Kazanın ardından kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif yaralanan 4 tarım işçisi ise 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.