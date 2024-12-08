DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.475.673,93 0,28%

Çanakkale'de İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde işçi servisi ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 02:34
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 02:39
Çanakkale'de İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Etili köyünde meydana geldi.

Etili köyüne işçi taşıyan Sebahattin Çakır yönetimindeki 17 AFE 293 plakalı servis minibüsü, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 17 AFK 932 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle, servis minibüsü yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile servis minibüsündeki 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı....

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı....

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

İLGİLİ HABERLER

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şam'da Rejim Karşıtı Güçlerin İlerleyişi: Başkentte Yeni Bir Dönem Mi Başlıyor?
2
Güney Kore'de Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun Gözaltına Alındı
3
Şam'daki Rejim Kontrolü Sarsıldı: Sednaya Hapishanesi'nde Tutsaklar Kurtarıldı
4
Rejim Karşıtı Güçler Şam'a Girdi: Esed Yönetimi Zayıflıyor
5
Bodrum'da Şiddetli Yağış Sonrası Sel Felaketi: Evler Su Altında
6
Suriye'de Sednaya Hapishanesi'nde Tutsaklar Kurtarıldı
7
Gürcistan'da AB Müzakere Protestoları 10. Güne Girdi

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor