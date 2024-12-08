Çanakkale'de İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Etili köyünde meydana geldi.

Etili köyüne işçi taşıyan Sebahattin Çakır yönetimindeki 17 AFE 293 plakalı servis minibüsü, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 17 AFK 932 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle, servis minibüsü yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile servis minibüsündeki 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.