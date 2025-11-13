Çanakkale'de JASAT Operasyonunda 7 Şahıs Tutuklandı

Çanakkale'de 3-9 Kasım tarihli JASAT operasyonlarında 11.568 kişi sorgulandı, 44 aranan şahıs yakalandı; mahkemeye sevk edilen 10 kişiden 7'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 10:12
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ekiplerince, aranması bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu çok sayıda aranan kişi yakalandı.

Operasyon Detayları

Operasyonlar 3-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 11 bin 568 şahıs sorgulanırken, 3 bin 224 araç incelendi.

Ekiplerin çalışmasıyla 44 aranan şahıs ve 14 araç ele geçirildi. Yakalanan şahıslar arasında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları ve adli para cezaları bulunanlar yer aldı.

Yakalanan Şüphelilerin Suçları ve Cezaları

Operasyon sırasında yakalanan şüpheliler arasında şu suçlar ve cezalar bulundu: Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 23 yıl 7 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli; kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli; silahla yağma suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şüpheli; aynı suçtan 358 gün hapis cezası bulunan 1 şüpheli; alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma suçundan 4 ay 11 gün hapis cezası bulunan 1 şüpheli; trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 5 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli; mala zarar verme suçundan 1 şüpheli; bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 1.660 TL adli para cezası bulunan 1 şüpheli ve dolandırıcılık suçundan 1 şüpheli olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 10 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sürecinde 10 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

