Çanakkale'de Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda sahte alkol üreten 3 şüpheli yakalandı, çok miktarda kaçak alkol ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:45
Çanakkale'de Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale'de Kaçak Alkol Operasyonu

Çanakkale'de düzenlenen kapsamlı bir operasyonla sahte ve kaçak alkol üretimi yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Operasyon Detayları

İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda oldukça farklı miktarlarda kaçak alkol türlerine ulaşıldı. Elde edilen veriler doğrultusunda, toplamda 3 bin 317 litre etil alkol, 234 litre kanyak, 70 litre kaçak rakı, 28,5 litre meyve likörü, 14 alkol kiti ve bir adet damıtma aparatı ile sanayi tipi gaz ocağı ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek yargı sürecine dahil edildi.

Çanakkale'de düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı....

Çanakkale'de düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 bin 317 litre etil alkol, 234 litre kanyak, 70 litre kaçak rakı, 28,5 litre meyve likörü, 14 alkol kiti ve damıtma aparatı ile sanayi tipi gaz ocağı ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buca'da Köpeklerden Kaçan Kişi ve Yakınlarını Bıçaklayan İki Şüpheli Tutuklandı
2
İzmir'deki Patlama Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti: 3 Sanık Hakim Karşısında
3
İztuzu Plajı, Tripadvisor'un 2025 'Gezginlerin Seçimi' Listesinde 14. Sırada
4
Isparta'da Yaban Hayatı Fotokapana Yansıdı: Alageyikler ve Kurtlar Görüntülendi
5
İran Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri Arasında İlişkilerin Güçlendirilmesi Teması
6
Bakan Göktaş, TOBB ve TİSK Heyetleriyle Aile Dostu Çalışma Hayatı Üzerine Görüşmeler Yaptı
7
Bahreyn'de 'İslam Dünyasının Diyaloğu' Konferansı Başladı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!