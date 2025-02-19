Çanakkale'de Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale'de Kaçak Alkol Operasyonu

Çanakkale'de düzenlenen kapsamlı bir operasyonla sahte ve kaçak alkol üretimi yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Operasyon Detayları

İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda oldukça farklı miktarlarda kaçak alkol türlerine ulaşıldı. Elde edilen veriler doğrultusunda, toplamda 3 bin 317 litre etil alkol, 234 litre kanyak, 70 litre kaçak rakı, 28,5 litre meyve likörü, 14 alkol kiti ve bir adet damıtma aparatı ile sanayi tipi gaz ocağı ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek yargı sürecine dahil edildi.

Çanakkale'de düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 bin 317 litre etil alkol, 234 litre kanyak, 70 litre kaçak rakı, 28,5 litre meyve likörü, 14 alkol kiti ve damıtma aparatı ile sanayi tipi gaz ocağı ele geçirildi.