Çanakkale'de kaçak göçmen avı: 67 kaçak göçmen yakalandı!

Çanakkale'ye ait Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmen tespit eden ekipler 67 kişiyi yakaladı. Lastik botlarla kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'de kaçak göçmen avı: 67 kaçak göçmen yakalandı!
Yayın Tarihi:

Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmen olduğuna dair Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerine 2 farklı ihbar geldi. Gelen ihbarları değerlendiren ekipler harekete geçti. TCSG-84 Sahil Güvenlik Gemisi ve TCSG-8 Sahil Güvenlik Botu ile Belirtilen bölgeye sevk edilen ekipler 67 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanmalarının ardından karaya çıkarılan kaçak göçmenler Çanakkale-Ayvacık'a bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler. 

Öne Çıkanlar
Çay tiryakilerine göbek attıracak haber geldi! Çaykur’un sarı paketi sadece 68 TL’ye satışta Çay tiryakilerine göbek attıracak haber geldi! Çaykur’un sarı paketi sadece 68 TL’ye satışta
Kıyıda köşede TL'si olan bunu yapsın! Kaybetme şansı sıfır! Kıyıda köşede TL'si olan bunu yapsın! Kaybetme şansı sıfır!
Sütün içine birer kaşık bu baharatları ekleyin! Faydalarını öğrenince bardak bardak içeceksiniz Sütün içine birer kaşık bu baharatları ekleyin! Faydalarını öğrenince bardak bardak içeceksiniz
Çok Okunanlar
Eski İsrail Başbakanı Naftali'den Gazze'ya skandal sözler! Eski İsrail Başbakanı Naftali'den Gazze'ya skandal sözler! TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli? TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli? 'Laz Kızı' Olayından Sonra Yeniden Gündemde! Tiktok Kapatılacak Mı? İşte Yanıtı 'Laz Kızı' Olayından Sonra Yeniden Gündemde! Tiktok Kapatılacak Mı? İşte Yanıtı Ticaret Bakanlığından Tarihi Operasyon: Zehir Tacirlerine Ağır Darbe Ticaret Bakanlığından Tarihi Operasyon: Zehir Tacirlerine Ağır Darbe Manisa'da anne ve kızını boğarak öldürüp asansöre bırakmıştı! O cani sorguda her şeyi itiraf etti! Manisa'da anne ve kızını boğarak öldürüp asansöre bırakmıştı! O cani sorguda her şeyi itiraf etti! O belediyelerden İsrail boykotu: Ürünlerini satmayacaklar O belediyelerden İsrail boykotu: Ürünlerini satmayacaklar