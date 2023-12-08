Çanakkale'de kaçak göçmen avı: 67 kaçak göçmen yakalandı!
Çanakkale'ye ait Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmen tespit eden ekipler 67 kişiyi yakaladı. Lastik botlarla kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmen olduğuna dair Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerine 2 farklı ihbar geldi. Gelen ihbarları değerlendiren ekipler harekete geçti. TCSG-84 Sahil Güvenlik Gemisi ve TCSG-8 Sahil Güvenlik Botu ile Belirtilen bölgeye sevk edilen ekipler 67 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanmalarının ardından karaya çıkarılan kaçak göçmenler Çanakkale-Ayvacık'a bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler.