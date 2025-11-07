Çanakkale'de Kahverengi Kokarca'ya Karşı 4 Bin Samuray Arısı Salındı

Çanakkale'de Kahverengi Kokarca ile Biyolojik Mücadeleye Büyük Hamle

Çanakkale'de tarımsal üretimi tehdit eden Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) zararlısına karşı yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bölge müdürlüğü ekipleri, zararlıya karşı hem saha izlemi hem de biyolojik mücadele uygulamalarını yoğunlaştırdı.

Biyolojik Salım: 4 Bin Samuray Arısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) desteğiyle, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen "Kahverengi Kokarca’nın Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi" kapsamında 2024-2025 yıllarında Lapseki ve Biga ilçelerinde toplam 4 bin adet samuray arısı (Trissolcus japonicus) salımı gerçekleştirildi. Bu adım, zararlının doğal düşmanı aracılığıyla popülasyon baskısı oluşturmayı hedefliyor.

Tuzak Takibi, Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları

2025 yılı "Kahverengi Kokarca Sürvey Yönergesi" kapsamında; Merkez Yapıldak, Musaköy, Kalabaklı köyleri ile Biga, Ezine, Lapseki ve Bayramiç ilçelerinde haftalık tuzakla takip çalışmaları yürütüldü. Üreticilere zararlının tanınması ile mekaniksel mücadele yöntemleri hakkında eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

31 Ekim tarihi itibariyle bahçe alanlarındaki tuzakla takip çalışmaları sonlandırıldı. Zararlının biyolojisi gereği kış döneminde ev, depo, ofis, müştemilat ve şehir içi ağaçlık alanlara çekildiği dikkate alınarak ek önlemler planlandı.

Kurum Personeline Yönelik Uygulamalı Eğitim

Popülasyon kontrolünü güçlendirmek amacıyla Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü personeline yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Eğitimde zararlının biyolojisi ve morfolojik özellikleri, kışlama alanlarında uygulanabilecek mücadele yöntemleri ile canlı zararlı örneklerinin tanıtımı ele alındı.

Katılımcılara ayrıca bilgilendirici afiş ve lifletler dağıtılarak farkındalık artırılmaya çalışıldı. Yapılan çalışmalarla üreticilerin ve kurum çalışanlarının bilinçlendirilmesi ve Kahverengi Kokarca ile etkin, sürdürülebilir mücadele hedefleniyor.

