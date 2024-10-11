Çanakkale'de Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Lise Öğrencisi Toprağa Verildi

Çanakkale'de Genç Bir Hayat Kayıplara Karıştı

Çanakkale'de, beden eğitimi dersi esnasında kalp krizi geçirerek hastanede hayata veda eden bir lise öğrencisi, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yağız Efe Doğan'ın Cenaze Töreni

İbrahim Bodur Lisesi'nin 3. sınıf öğrencisi ve Çanakkale Belediyespor basketbol takımının altyapısında yer alan Yağız Efe Doğan (15) için Mecidiye Camisi'nde bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Öğrencinin öğretmen olan anne ve babası, taziyeleri kabul etti.

Cenaze Namazı ve Defin Süreci

Doğan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından, Şehir Kabristanlığı'nda toprağa verilmek üzere götürüldü. Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ile çok sayıda siyasi partinin il ve ilçe başkanları, öğretmenler ve okul arkadaşları katıldı.

Talihsiz Olayın Ardındaki Detaylar

Öğle saatlerinde beden eğitimi dersinin sonunda, arkadaşlarıyla voleybol oynarken fenalaşan Yağız Efe Doğan’ın durumu, öğretmenlerinin acil durum bildirimi üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmesiyle devam etti. Ancak, genç sporcu burada yaşamını yitirdi.