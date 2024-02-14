Çanakkale'de Karamenderes Çayı taştı tarlalar sular altında kaldı

Çanakkale sağanak yağışların etkisinde. Bölgede kuvvetli yağışın etkisi ile taşkınlar meydana geldi. Çanakkale'de Karamenderes Çayı'nın taşması sonucu bölgede tarlalar sular altında kaldı. Kalafat köyü ile Yeniköy yolu ulaşıma kapandı. Çanakkale Valiliği, vatandaşları çay yatağına yaklaşmamaları konusunda uyardı.





Kalafat Köyü Muhtarı Alaattin Şen, Karamenderes Çayı’nın bazı yerlerinde bulunan 300-500 metre genişliğindeki setlerden dolayı tarlaların her yıl taşkın sonucu su altında kaldığını belirtti. Şen, Çayın temizlenmesi gereken yerleri olduğuna dikkat çekti. Şen, “Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” dedi.