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Çanakkale'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale Lapseki'de kar yağışı sonrası yol açma çalışmaları sürerken, ekipler köylere ulaşımı sağlamak için mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 15:21
Çanakkale'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'de Karlı Mücadele Devam Ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, son üç gündür etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Lapseki'nin yüksek kesimlerinde, beyaz örtü altında kalan köylerde, İl Özel İdaresi ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyor.

Yol Açma Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Dağ köylerinde, iş makineleri ve dozerlerle gerçekleştirilen yol açma çalışmaları, kış şartlarının zorluğuna rağmen aksamadan sürdürülüyor. İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer ve Murat Gürşen, Dumanlı, Beyçayır, Kızıldam, Kırcalar ve Karamusalar köy yollarında incelemelerde bulunarak, durum hakkında bilgi aldı.

Halil Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kar yağışı, Lapseki'nin yüksek kesimlerinde üç gündür aralıklarla devam ediyor. Ekiplerimiz köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürmekte” bilgisini verdi.

Özer, yoğun kar yağışına rağmen herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını vurgulayarak, “Ulaşımda aksama yok ama vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını ve araçlarına zincir takmalarını tavsiye ediyoruz. Kar kalınlığı yer yer 70-80 santimetreye ulaştı.” şeklinde konuştu.

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