Çanakkale'de Kemer Köyü'nde Yangın: 3 Ev Zarar Gördü

Çanakkale'de Kemer Köyü'nde Yangın Felaketi

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde çıkan yangında 3 ev zarar gördü. Olay, 12 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşti. Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yakındaki 2 eve sıçradı.

Çevre sakinlerinin ihbarıyla köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Belediyesi itfaiyesi, olay yerine arazözlerle müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Yangın nedeniyle 3 evde ciddi hasar meydana geldi. Yangın bölgesine giden Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Kaymakam Kayabaşı, "Herhangi bir can kaybı yoktur," diyerek vatandaşları rahatlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde çıkan yangında 3 ev zarar gördü. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı da yangın sonrası köyde incelemelerde bulundu.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde çıkan yangında 3 ev zarar gördü. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı da yangın sonrası köyde incelemelerde bulundu.