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Çanakkale'de Kezzap İle Yaralama Davası Devam Ediyor

Çanakkale'de masaj salonu çalışanına kezzap atan sanığın davasında önemli gelişmeler yaşandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 18:30
Çanakkale'de Kezzap İle Yaralama Davası Devam Ediyor

Çanakkale'de Kezzap Davasının Duruşması Devam Ediyor

Çanakkale'de, masaj salonu çalışanı Buket A.'ya kezzap atma suçlamasıyla tutuklanan Ramazan A.'nın yargılanmasına devam ediliyor.

Davanın Ayrıntıları

Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen davanın 3. duruşmasında, Ramazan A. (41), Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılım gösterdi. Olayın mağduru Buket A. (24) ve yaralanan masöz Tuğçe Y. da mahkeme salonundaydı. Buket A’nın İfadesi

Buket A, duruşmada Ramazan A'nın sosyal medya hesabından olaydan 23 gün önce paylaştığı bir videoyu delil olarak sundu. Kendisine verilen maddi zararının 239 bin 600 lira olduğunu belirten Buket A, zararının karşılanmasını talep etti.

Olayın Gelişimi

Mahkeme heyeti, izlenen video görüntülerinde olayla ilgisi bulunmayan bir çiftin tartıştığını ve görüntünün altında "Sevdiğinin yüzüne kezzap attı" ifadesinin yazdığını gördü. Hakim, duruşmada sanığa bu paylaşımı neden yaptığını sordu. Ramazan A’nın Savunması

Ramazan A, ifadesinde, "3 Aralık 2023'te Buket Hanım'la görüştüm. Paylaşım yaptığımda sarhoştum ve kendimde değildim. Eğer rahatsız olduysa bunu bana iletmeliydi," diyerek mağdurun zararını karşılayacağını ifade etti.

Avukatın Savunması ve Duruşmanın Ertelenmesi

Sanığın avukatı, Ramazan A'nın Buket A'nın hakaret etmesi nedeniyle olayın gerçekleştiğini savunarak, haksız tahrik lehine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı 10 Ekim’e erteledi.

Olayın Arka Planı

İsmetpaşa Mahallesi'nde bir masaj salonunun müşterisi olan Ramazan A, 26 Aralık 2023'te, masöz olarak çalışan Buket A'nın yüzüne kezzap atmıştı. Buket A, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kaldırılmış, Ramazan A. ise olaydan bir gün sonra Ezine ilçesinde tutuklanmıştı.

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