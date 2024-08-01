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Çanakkale'de Kezzapla Yaralama Davasında İkinci Duruşma Yapıldı

Çanakkale'de masaj salonu çalışanına kezzap atan sanığın yargı süreci devam ediyor. Sanık tutukluluğunu koruyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 12:36
Çanakkale'de Kezzapla Yaralama Davasında İkinci Duruşma Yapıldı

Çanakkale'de Yüzde Kezzap İddiası

Çanakkale'de bir masaj salonu çalışanının yüzüne kezzap attığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen ikinci duruşmaya, sanık Ramazan A. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Müştekilerin ve Avukatların Katılımı

Duruşmaya, olayda yaralanan masöz Tuğçe Y. ile avukatları iştirak ederken, müşteki Buket A. duruşmada yer almadı. Sanık, duruşmadaki savunmasında, "Maddi, manevi bütün zararları karşılamaya hazırım. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avukatların Talepleri

Müştekilerin avukatları ise sanık Ramazan A.'nın tutukluluk halinin devamını talep ederken, davanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun sürmesine ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelemeye karar verdi.

Olayın Gelişimi

Ramazan A. (41), 26 Aralık 2023'te, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonunda çalışan Buket A.'nın (24) yüzüne kezzap atmıştı. Olayın ardından Buket A., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan A. ise olaydan bir gün sonra Ezine ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı.

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