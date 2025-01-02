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Çanakkale'de Kıbrıs Gazisi Ahmet Cahit Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı

78 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Ahmet Cahit Önder, Çanakkale'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 15:37
Çanakkale'de Kıbrıs Gazisi Ahmet Cahit Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı

Çanakkale'de Kıbrıs Gazisi Ahmet Cahit Önder Uğurlandı

Çanakkale, 78 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ahmet Cahit Önder için düzenlenen cenaze törenine ev sahipliği yaptı. Önder, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde önceki gün vefat etti.

Cenaze töreni, Çan ilçesinde gerçekleştirildi. Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında Çarşı Camisi'ne getirildi. Öğle vakti İlçe Müftüsü Mustafa Ekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, gazi Çan Şehir Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Arslan, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Selçuk Ceylan, Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Başkanı Erol Günaydın, Çanakkale Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Gökhan Uz ile birlikte gazinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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