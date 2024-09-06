Çanakkale'de Köprü Kaza: 1 Ölü

Çanakkale'de Trafik Kazası Sonucu Hayatını Kaybedenler

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, köprü korkuluklarına çarpan bir ticari araçta yaşamını yitiren bir kişi olduğu bildirildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, 17 AEP 089 plakalı ticari aracıyla Çan'dan Yenice'nin Hamdibey köyüne doğru seyir halinde olan Rıza Pamuk, Kocaçay-1 Köprüsü yakınlarındaki köprü korkuluklarına çarptı.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçta bulunan sürücünün annesi Refiye Pamuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı durumda olan Rıza Pamuk ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.