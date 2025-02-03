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Çanakkale'de Korkunç Cinayet: İsmail D. Evinde Ölü Bulundu

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde İsmail D. evinde korkunç bir cinayetle hayatını kaybetti. Olay detayları ortaya çıkıyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 17:08
Çanakkale'de Korkunç Cinayet: İsmail D. Evinde Ölü Bulundu

Çanakkale'de Korkunç Cinayet: İsmail D. Evinde Ölü Bulundu

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, Akçakoyun köyünde yaşayan İsmail D., evinde öldürülmüş halde bulundu. Yakınları, bir süredir kendisinden haber alamadıkları için evine giderek durumu kontrol etmek istediler.

Eve gelen yakınları, İsmail D'nin cesedinin başı gövdesinden ayrılmış bir şekilde buldu. Bu korkunç manzarayla karşılaşan yakınlar, hemen durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, yaptığı çalışmada cesedin İsmail D'ye ait olduğunu belirlerken, çevrede yaptıkları aramada cesedin kafasını evin dışındaki bir çöp konteynerinde buldular.

İsmail D'nin cesedi, otopsi için Yenice Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili olarak, İsmail D'nin eşi E.D. (56), Çan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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