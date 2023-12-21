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Çanakkale'de korkutan deprem: Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı

Çanakkale'de korkutan deprem: Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı Ege Denizi açıklarında yeni bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre depremin merkez üssü Çanakkale Gülpınar olarak kayıtlara geçti. Depremin 3.0 şiddetinde olduğu belirlendi.