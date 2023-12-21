Çanakkale'de korkutan deprem: Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı

Ege Denizi açıklarında yeni bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre depremin merkez üssü Çanakkale Gülpınar olarak kayıtlara geçti. Depremin 3.0 şiddetinde olduğu belirlendi.

Çanakkale'de korkutan deprem: Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı
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Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre deprem Çanakkale'nin Gülpınar açıklarında olduğu öğrenildi. 

Deprem saat 14.42 sularında yerin 6,3 km altında gerçekleştiği açıklandı. 

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