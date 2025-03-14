Çanakkale'de Korkutan Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki yangında 85 yaşındaki Emine Moğul'un evi tamamen yandı. Yangın, komşuların ihbarıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 22:57
Çanakkale'de Korkutan Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çanakkale'de Korkutan Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Kocayayla köyünde, Emine Moğul'a (85) ait olan evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının başlamasıyla birlikte, komşular hemen ihbarda bulundu ve olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Yangın, Çan Belediyesi itfaiye ekipleri ve Çan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ile Çan 18 Mart Termik Santrali itfaiyesinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında Emine Moğul'un evde olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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