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Çanakkale'de Kültür Varlıkları İçin Afet Koruma Paneli Düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organizasyonunda, afete karşı kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli bir panel gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 12:42
Çanakkale'de Kültür Varlıkları İçin Afet Koruma Paneli Düzenlendi

Çanakkale'de Kültürel Mirasın Korunması İçin Panel Düzenlendi

Çanakkale'de, afete karşı kültürel varlıkların korunmasına yönelik düzenlenen panel, "Afet Müzeye Gelmeden" başlığı altında gerçekleştirildi. Panel, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından organize edildi.

Vali Toraman'dan Önemli Açıklamalar

Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda düzenlenen panelde Çanakkale Valisi Ömer Toraman konuştu. Toraman, kültürel varlıkları koruma bilincinin geliştiğine değinerek, "Yüzyıllara direnmiş eserler, doğal afetler ve insan kaynaklı zararlar karşısında birçok badireyi atlatmıştır. Ancak bu durum, korunmalarının garantisinin olmadığını gösteriyor," ifadelerini kullandı.

Başkan Kaşdemir'in Görüşleri

İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın sorumlu isimlerinden biri olarak, afetlerin insanlık tarihinin kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu vurguladı. Kaşdemir, "Afet olmadan önce, riskleri azaltmak için ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. En az zararla çıkmanın yollarını araştırıyoruz," dedi.

ÇOMÜ Rektörü Uyarılarda Bulundu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, kentin birinci derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, “Son yıllarda orman yangınları ve sel felaketleriyle karşılaştık. Bu olayların etkilerini azaltmak için hızlı tedbirler almamız gerekiyor,” şeklinde konuştu.

Açıklamalar ve Katılımcı Bilgileri

Panelde, Kültürel Miras ve Afet Riski konulu bir sunum yapan Doç. Dr. Oğuz Diker, afet yönetiminin üç aşamasını anlattı: afet öncesi, sonrası ve sonrası yapılan faaliyetler. Toplumun, afet sırasında hızlı aksiyon alabildiğini, ancak öncesinde gereken önlemlerde eksik kalındığını belirtti.

Panele, Baro Başkanı Ardahan Dikme, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Fazıl Cabaroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta ve diğer yerel sivil toplum kuruluşları, arama kurtarma ekipleri temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Çanakkale'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan...

Çanakkale'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, kültür varlıklarının afete karşı korunmasına yönelik "Afet Müzeye Gelmeden" başlıklı panel düzenlendi. Panele, Çanakkale Valisi Ömer Toraman (sağ 5), Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir (sağ 6), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu (sol 4), ÇOMÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Müzecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuz Diker, Baro Başkanı Ardahan Dikme (sol 3), Orman Bölge Müdür Yardımcısı Fazıl Cabaroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta (sağda), sivil toplum kuruluşları ve arama kurtarma ekiplerinin temsilcileri ile akademisyenler, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Çanakkale'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan...

Çanakkale'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, kültür varlıklarının afete karşı korunmasına yönelik "Afet Müzeye Gelmeden" başlıklı panel düzenlendi. Panele, Çanakkale Valisi Ömer Toraman (sağ 5), Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir (sağ 6), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu (sol 4), ÇOMÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Müzecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuz Diker, Baro Başkanı Ardahan Dikme (sol 3), Orman Bölge Müdür Yardımcısı Fazıl Cabaroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta (sağda), sivil toplum kuruluşları ve arama kurtarma ekiplerinin temsilcileri ile akademisyenler, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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