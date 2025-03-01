Çanakkale'de Kurtarılan Caretta Caretta Denize Salındı

Çanakkale'de Caretta Caretta Denizle Buluştu

Çanakkale'nin yat limanında, belediye ekipleri tarafından kurtarılan caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin detaylı kontrollerinin ardından sağlıklı bir şekilde denize salındı.

Vatandaşların Duyarlılığı Önemli

Kordon Boyu'ndaki yat limanında, önceki gün vatandaşlar tarafından fark edilen caretta caretta, teknelerin arasında hareket ederken belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Daha sonra, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Ağır Kilosu ve Kontroller

Yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki caretta caretta, gerekli sağlık kontrollerinin ardından yeniden denize bırakıldı.

Doğa Koruma Ekibinden Açıklama

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Çanakkale'de yakından ilgi gösteren duyarlı balıkçılara teşekkür ederek, caretta carettanın hızla veteriner hekimler tarafından gözlem altına alındığını belirtti. Yapılan muayenelerde, kaplumbağanın genel sağlık durumunun iyi olduğu, yalnızca kabuğunda yüzeysel sıyrıklar bulunduğu tespit edildi.

Çokçetin, tedavi sürecinin ardından deniz kaplumbağasının güvenli bir şekilde doğal ortamına döndüğünü ifade ederek, "Denizlerimizin kadim sakinlerine hep birlikte sahip çıkıyor, korumaya devam ediyoruz" dedi.

Çanakkale'de yat limanına giren caretta caretta belediye ekiplerince kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Çanakkale'de yat limanına giren caretta caretta belediye ekiplerince kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.