Çanakkale'de lise kavgası: 14 yaşındaki Murat Duha Yıldız ağır yaralı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 25 Eylül'de çıkan kavga sonucunda başına darbe alan 9. sınıf öğrencisi Murat Duha Yıldız (14)'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Öğrenci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde entübe edilmiş durumda.

Aileden açıklamalar

Baba Hasan Yıldız, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada oğlunun durumunun stabil olduğunu, yoğun bakımda uyutulmaya devam edildiğini ve durumunun ağır olduğunu ifade etti. Baba Yıldız, "Biz üzgünüz, başka aileler üzülmesin. Bu tür olaylar için önlemler alınsın. Okullara güvenlik, sağlık personeli yerleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın." dedi.

Anne Çiğdem Yıldız ise yıllar önce meme kanseri tedavisi görürken hamile kaldığını ve oğlunu zorluklarla dünyaya getirdiğini hatırlatarak, “Allah'a güvendim. Çocuğum iyileşecek ve uyanacak. Bir caninin elinden geldiği için Allah'a değil isyanım, o caniye.” şeklinde konuştu. Anne Yıldız ayrıca, suçluların ceza almasını, destek için avukatlardan ve yetkililerden yalnız bırakılmamalarını talep etti.

Olay sonrası karşı tarafın kendilerini aramadığını belirten anne Yıldız, oğlunun yumruk atmasını bilmediğini söyleyerek, “Bir karıncayı incitmesini bilmediği için bu hale geldi. Kendisini savunsaydı bu hale gelmezdi benim oğlum. Bir cani yetiştirmiş aile.” ifadelerini kullandı. Anne, oğlunun uyanacağı günü beklediğini ve suçluların gerekli cezayı almasını istediğini ekledi.

Hastane ve kurum tepki ve destekleri

ÇOMÜ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fatih Battal, Murat Duha Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, tedavi ve takibin sürdüğünü belirtti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ile ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Eren Pek de hekimlerle görüşerek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ayrıca 1915 Çanakkale Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri de destek için hastaneye gelerek aileye geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Soruşturma ve beklentiler

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ailenin önceliği çocuğun sağlık durumudur. Anne ve baba, hem hukuki süreçte hem de toplumsal önlemlerin alınmasında destek beklediklerini vurguladı.