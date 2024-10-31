Çanakkale'de Lodos Fırtınası Sonrası Kırmızı Alg Gözlemleri

Çanakkale'de Lodos Fırtınası ve Kırmızı Algler

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası, sahil kesimlerine kırmızı alglerin vurmasına sebep oldu. İki gündür devam eden fırtına nedeniyle, kıyılar ve sahil bölgeleri kırmızı alglerle doldu.

Doğal Bir Olay

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nden Prof. Dr. İlknur Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki yosunların deniz çayırları üzerinde gelişen ve yalnızca bu bölgede görülen kırmızı yosunlar olduğunu belirtti. Ak, "Bu durum mevsime, akıntıya ve rüzgara bağlı olarak normal bir olaydır. Kıyıya dökülen algler, deniz çayırlarının sağlıklı olduğunu gösterir," dedi.

Alglerin Önemi

Prof. Dr. Ak, alglerin bölgede bulunan deniz çayırlarının verimliliği hakkında bilgi vererek şunları kaydetti: "Kumul alanlar ve özellikle zostera ve cymodoceae gibi deniz çayırı türlerinin bulunduğu bu bölgelerde, çeşitli türlerde yeşil, kahverengi ve kırmızı algler yaşar. Dalga hareketleri ve akıntılar, alglerin zaman zaman kıyıya taşınmasına neden olabilir. Herhangi bir büyük birikim söz konusu değil. Sonbahar boyunca bu tür olayları görmek doğal."

Tedirginlik Olmasın

Son olarak, Ak, vatandaşların kırmızı alg gözlemleriyle ilgili herhangi bir tedirginlik yaşamamaları gerektiğini vurgulayarak, bu durumun mevsimsel ve doğal bir gelişim olduğunu ifade etti.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos nedeniyle sahil kesimlerine kırmızı algler vurdu.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos nedeniyle sahil kesimlerine kırmızı algler vurdu.