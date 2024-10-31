DOLAR
34,25 0,12%
EURO
37,34 -0,3%
ALTIN
3.053,3 0,57%
BITCOIN
2.469.065,26 0,8%

Çanakkale'de Lodos Fırtınası Sonrası Kırmızı Alg Gözlemleri

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda lodos yüzünden kıyılara kırmızı algler vurmaya başladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 15:58
Çanakkale'de Lodos Fırtınası Sonrası Kırmızı Alg Gözlemleri

Çanakkale'de Lodos Fırtınası ve Kırmızı Algler

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası, sahil kesimlerine kırmızı alglerin vurmasına sebep oldu. İki gündür devam eden fırtına nedeniyle, kıyılar ve sahil bölgeleri kırmızı alglerle doldu.

Doğal Bir Olay

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nden Prof. Dr. İlknur Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki yosunların deniz çayırları üzerinde gelişen ve yalnızca bu bölgede görülen kırmızı yosunlar olduğunu belirtti. Ak, "Bu durum mevsime, akıntıya ve rüzgara bağlı olarak normal bir olaydır. Kıyıya dökülen algler, deniz çayırlarının sağlıklı olduğunu gösterir," dedi.

Alglerin Önemi

Prof. Dr. Ak, alglerin bölgede bulunan deniz çayırlarının verimliliği hakkında bilgi vererek şunları kaydetti: "Kumul alanlar ve özellikle zostera ve cymodoceae gibi deniz çayırı türlerinin bulunduğu bu bölgelerde, çeşitli türlerde yeşil, kahverengi ve kırmızı algler yaşar. Dalga hareketleri ve akıntılar, alglerin zaman zaman kıyıya taşınmasına neden olabilir. Herhangi bir büyük birikim söz konusu değil. Sonbahar boyunca bu tür olayları görmek doğal."

Tedirginlik Olmasın

Son olarak, Ak, vatandaşların kırmızı alg gözlemleriyle ilgili herhangi bir tedirginlik yaşamamaları gerektiğini vurgulayarak, bu durumun mevsimsel ve doğal bir gelişim olduğunu ifade etti.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos nedeniyle sahil kesimlerine kırmızı...

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos nedeniyle sahil kesimlerine kırmızı algler vurdu.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos nedeniyle sahil kesimlerine kırmızı...

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos nedeniyle sahil kesimlerine kırmızı algler vurdu.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanı Bolat, Edirne'de Balkan İş ve Yatırım Forumu'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu
2
Kültürel Mirasın Yeniden Hayat Bulduğu Yer: Sedef Atölyesi
3
Sultangazi'deki Oto Tamirhanesinde Yangın Çıktı
4
Dünya Çapında Kıtlık ve Açlık Riski: BM'den Acil Uyarı
5
Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı
7
Çanakkale'de Lodos Fırtınası Sonrası Kırmızı Alg Gözlemleri

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı