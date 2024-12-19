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Çanakkale'de Minibüs ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde minibüs ve traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:54
Çanakkale'de Minibüs ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Çanakkale'de Feci Kaza: 2 Yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, bir minibüs ile traktör çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı ve acil olarak hastaneye kaldırıldılar.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Çan'dan Ezine yönüne hareket eden Ersan Y. (44) yönetimindeki 16 SAR 16 plakalı minibüs, Yiğitler köyünden Bayramiç ilçe merkezine doğru seyreden Cevdet T. (74) tarafından kullanılan 17 TA 998 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışma sonucunda traktör ikiye bölündü.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri kaza mahalline sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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