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Çanakkale'de Motosiklet Kazası: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletten düşen 13 yaşındaki Şerafettin Kırcalı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 20:09
Çanakkale'de Motosiklet Kazası: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Yürekleri Sıkan Kaza

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, 13 yaşındaki Şerafettin Kırcalı motosikletten düştü ve hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Bayramiç ilçesine bağlı Alakeçi köyü yakınlarında, motosikleti ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü, yere düştü. Yardım Çağrısı

Olayı gören çevredekilerin durumu ihbar etmeleri üzerine, kaza bölgesine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şerafettin, ağır yaralanarak ambulansla ilk olarak Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Son Müdahale

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Şerafettin Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, tüm çabalara rağmen genç çocuk kurtarılamadı.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kaza sonrası ilgili kurumlar tarafından soruşturma başlatıldı. Bu üzücü olay, halk arasında motosiklet güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

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