Çanakkale'de Muhtar, Traktörün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Traktör Arızası Faciayla Sonuçlandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. Hacıhüseyinyaylası Köyü Muhtarı Zeki Bülbül (57), tamir etmeye çalıştığı traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Traktöründeki arızayı gidermeye çalışan Bülbül, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın hareket etmesi sonucu felaketle karşılaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızla yönlendirildi. Ne yazık ki sağlık ekipleri muhtarın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bülbül'ün cansız bedeni, aracın altından çıkarıldıktan sonra Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu acı olay, traktör kullanımı ve bakımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.