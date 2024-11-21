DOLAR
34,51 -0,11%
EURO
36,42 -0,2%
ALTIN
2.962,59 -0,94%
BITCOIN
3.386.990,22 -4,16%

Çanakkale'de Muhtar, Traktörün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Biga'da traktör tamir ederken altında kalan muhtar Zeki Bülbül yaşamını yitirdi, sağlık ekipleri olay yerinde geri döndü.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:01
Çanakkale'de Muhtar, Traktörün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Traktör Arızası Faciayla Sonuçlandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. Hacıhüseyinyaylası Köyü Muhtarı Zeki Bülbül (57), tamir etmeye çalıştığı traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Traktöründeki arızayı gidermeye çalışan Bülbül, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın hareket etmesi sonucu felaketle karşılaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızla yönlendirildi. Ne yazık ki sağlık ekipleri muhtarın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bülbül'ün cansız bedeni, aracın altından çıkarıldıktan sonra Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu acı olay, traktör kullanımı ve bakımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Şiddetli Lodos İki Gemiyi Çarpıştırdı
2
İstanbul'da 7. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu Başladı
3
TCMB Politika Faizini Sabit Tutma Kararı Aldı
4
Alman Silahlı Kuvvetleri'nden Şirketlere Savaş Stratejisi Eğitimi
5
Lübnan'dan Atılan Roketler İsrail'de Can Aldı
6
Cenin'deki İsrail Saldırılarında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar