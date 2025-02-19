Çanakkale'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Çanakkale'de Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Çanakkale'nin Çan, Yenice ve Biga ilçeleri ile Terzialan beldesinde, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Hava Durumu ve Eğitim Kararları

Çan, Yenice ve Biga kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, bu bölgelerde yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma riski tahmin ediliyor. Bu doğrultuda, 20 Şubat Perşembe tarihinde "taşımalı eğitim gören öğrenciler" için eğitim ve öğretime ara verileceği bildirildi.

Öte yandan, taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrencilerin ise eğitim ve öğretime normal bir şekilde devam edeceği aktarıldı.