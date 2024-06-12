Çanakkale'de orman yangını! Eceabat'da ekipler alevlerle mücadele ediyor

Eceabat'da Orman Yangınıyla Mücadele Sürüyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Kumköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye hızla müdahale ekipleri sevk edildi.



Yangına Hızlı Müdahale

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, yangın ihbarının alınmasının hemen ardından hava ve kara araçlarını bölgeye yönlendirdi. Havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise itfaiye ve orman işçileriyle müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Ekiplerin Çalışmaları Sürüyor

Yangın söndürme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bölgede, ekipler yangının yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek ve alevleri kontrol altına almak için var gücüyle çalışıyor. Havanın rüzgarlı olması, çalışmaları zaman zaman zorlaştırsa da ekipler koordineli bir şekilde hareket ederek yangını söndürmek için mücadele veriyor.

Bölge Halkına Uyarılar

Yetkililer, yangın bölgesine yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bölgeye gereksiz yere yaklaşmamaları ve yangın söndürme çalışmalarına engel olmamaları isteniyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, yangının kontrol altına alınmasının ardından gerekli incelemeler yapılacaktır. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar, yangının çıkış sebebini ve hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütecektir.

Doğa İçin El Ele

Çanakkale'nin bu güzide ormanlık alanında çıkan yangın, doğal yaşamı tehdit ederken, bölge halkı ve yetkililer yangınla mücadele konusunda birlik içinde hareket ediyor. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması ve bölgenin yeniden yeşil örtüsüne kavuşması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.