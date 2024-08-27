Çanakkale'de Osmanlı Top Mevzileri Yeniden Ziyarete Açıldı

Çanakkale'de Tarihi Top Mevzileri Yeniden Canlanıyor

Türk milletinin tarihi zaferlerinden biri olan Çanakkale Savaşları'nın izleri, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından başlatılan restorasyon projesi ile gün yüzüne çıkarıldı.

Projeden Detaylar

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında, Seddülbahir köyü yakınlarında bulunan 15 Osmanlı top mevzisi restore edilerek ziyaretçilere açıldı. İsmail Kaşdemir, tarihi alan başkanı, bu alanın gelecekte dünyanın en büyük açık hava müzesine dönüşeceğine inandığını ifade etti.

Çanakkale Ruhunu Yaşatmak

Kaşdemir, ziyaretçilerin bu topraklarda yaşanan kahramanlıkları daha iyi anlayabilmesi için büyük çabalar harcandığını belirtti. “Çanakkale ruhunu daha iyi idrak etmesi için savaş sırasında yoğun bilgilendirme yapıyoruz” dedi.

Tarihi Mirasın Korunması

Kaşdemir, bu alanların korunmasının önemine dikkat çekerek, “Savaş objelerini geleceğe aktarmak bizim görevimiz” şeklinde konuştu. Ayrıca, bu toprakların ecdadın aziz hatıralarıyla dolu olduğunu vurguladı.

Ziyaretçilere Önemli Bir Mesaj

Ağustos ayındaki tarihsel zaferlere atıfta bulunarak, Kaşdemir, her yaştan ziyaretçiyi bu topraklara gelmeye, Çanakkale ruhunu hissetmeye davet etti. “Mehmetçik'in kahramanlıkları burada sergileniyor,” diyerek sözlerini tamamladı.