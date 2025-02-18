Çanakkale'de Palet Atölyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Palet Atölyesinde Yangın Kontrol Altında
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan bir palet atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı.
Yangın, Yeni Sanayi Bölgesi Camicedit Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde, Onur Uygun'a ait ahşap palet üretim atölyesinde meydana geldi. Devriye gezen ekiplerin anında durumu fark etmesinin ardından, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına alarak, soğutma çalışmalarına devam etti. Yangının, atölyenin içinde bulunan ofis bölümünde, işçilerin kullandığı sobadan çıktığı tahmin edilmektedir.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde palet atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde palet atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.