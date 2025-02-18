Çanakkale'de Palet Atölyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 07:31
Çanakkale'de Palet Atölyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Palet Atölyesinde Yangın Kontrol Altında

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan bir palet atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı.

Yangın, Yeni Sanayi Bölgesi Camicedit Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde, Onur Uygun'a ait ahşap palet üretim atölyesinde meydana geldi. Devriye gezen ekiplerin anında durumu fark etmesinin ardından, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına alarak, soğutma çalışmalarına devam etti. Yangının, atölyenin içinde bulunan ofis bölümünde, işçilerin kullandığı sobadan çıktığı tahmin edilmektedir.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde palet atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde palet atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde palet atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde palet atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Palet Atölyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Tunus'ta Muhalif Lider Abir Musi Cezaevinde Açlık Grevine Gitti
3
Netanyahu, Güvenlik Gerekçesiyle Yolsuzluk Duruşmasına Katılmayacak
4
NATO Genel Sekreteri: Avrupa, Ukrayna için Güvenlik Garantilerine Liderlik Yapmaya Hazır
5
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Google'a Tepki: Meksika Körfezi Değiştirilemez
6
İstanbul'da Hakim Bilge Işık İçin Tören Düzenlendi
7
Avcılar'da Plastik Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği