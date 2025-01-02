Çanakkale'de Petrol Tankerine 39 Milyon Lira Ceza

Çanakkale'de Deniz Kirliliğine Cezalar Kesiliyor

Ege Denizi'nde, Bozcaada demir sahasında denizi kirlettiği belirlenen bir petrol tankerine 39 milyon 293 bin 420 lira ceza uygulandı.

Söz konusu tanker, Senegal'in başkenti Dakar'dan gelen 228 metre uzunluğunda ve 39 bin 300 grostonluk Barbados bayraklı "MAGIC LADY" adını taşıyor. Tanker personeli, yakıt tanklarının temizliği sırasında oluşan atıkları aktarma işlemi yaparken bir boru devresinde meydana gelen arıza sonucu atıkların denize döküldüğü bildirildi.

Sahil Güvenlik Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Dökülme ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına ait "TCSG 16" botu sevk edildi. Ekipler, Bozcaada Liman Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti işbirliğiyle yerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan tespit çalışmaları sonucunda, tanker sahibiyle birlikte 39 milyon 293 bin 420 lira ceza kesildi. Dökülmenin yaşandığı alanda, ekiplerin yaptığı detaylı incelemelerde kıyılara ulaşan kirliliğe rastlanmadığı belirtildi.