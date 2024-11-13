Çanakkale'de Polis Huzur Uygulamaları Artırıldı

Çanakkale'de, polis ekipleri huzur uygulamalarını sıklaştırdı. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarının daha da yoğunlaştırıldığını bildirdi.

7/24 Denetimler Sürecek

Kurt, okul çevreleri, yurt alanları, metruk binalar, kalabalık eğlence noktaları ve alışveriş merkezlerinin çıkışları gibi önemli noktalarda ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre denetim gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu uygulamaların amacı, kentteki huzurun sağlanması olarak vurgulandı.

"Bu uygulamaların hepimizin huzuru için olduğunu unutmamanızı rica ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, bizim sokaktaki gözümüz sizlersiniz. Lütfen, suça tanıklık ettiğinizde ihbarda bulunmak için 112 Acil Çağrı Merkezini aramaktan çekinmeyin," dedi Kurt.

Toplum Destekli Polislik Uygulamaları

Ayrıca, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde toplumsal güvenlik bilincini artırma ve polis-vatandaş ilişkisini güçlendirme amacıyla sürekli sahada olunduğu belirtilerek, telefonla dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, sahte SMS linkleri, sahte para ve kapora dolandırıcılığı gibi konularda vatandaşların bilgilendirileceği duyuruldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.